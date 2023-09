Na primeira celebração da primeira missa como patriarca de Lisboa, D. Rui Valério deixou um recado aos padres da diocese: “Que as paróquias não sejam apenas estabelecimentos de prestação de serviços, tipo lojas do cidadão.”



Lembrando a missão do presbítero, o patriarca pediu que as paróquias sejam “organismos vivos, fontes de esperança, de afetos e proximidade”, acrescentando que “isso depende sobretudo da ação do sacerdote”.









