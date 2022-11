"Não se esperam medidas restritivas": Ministro da Saúde abre reunião do Infarmed desta sexta-feira

Na reunião do Infarmed, que decorre esta sexta-feira de manhã, vai ser realizada uma avaliação do atual estado da pandemia de Covid-19, em Portugal.De acordo com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, "não se esperam medidas restritivas", apenas uma maior atenção à situação pandémica.Marta Temido revela que há uma alteração da tendência ao longo dos últimos 15 dias. O RT apresenta um valor superior a 1 e Portugal está com uma incidência que se mantém moderada que e que, ao nível do continente, está em 68,4 e 61,5 a nível do território nacional.A ex-ministra da Saúde diz que "os peritos estimam que de duas a quatro semanas estamos com 120 casos por 100 mil habitantes", ao qual acrescenta que existe uma tendência decrescente do número de infetados na faixa etária dos 80 anos, que é a parcela mais vulnerável e cuja infeção pode conduzir à morte. A vacinação é encarada como a resposta a médio prazo para o combate ao SARS-CoV-2, a nível europeu.Marta Temida defende que a comunidade escolar deve ser analisada com atenção.A nível da evolução ao longo das últimas semanas registou-se uma alteração na tendência na faixa etária dos zero aos nove anos de idade, que tem vindo a aumentar. Todas as faixas etárias têm uma tendência inferior àquela que se registava a 15 de março.O Algarve é a região que apresenta a tendência mais elevada, sendo que o Norte e Alentejo apresentam uma rápida taxa de crescimento, segundo o professor Henrique Barros. Henrique barros defendeu que a resposta à pandemia de covid-19 deve dar prioridade às desigualdades, dando como exemplo as consequências nos lares, onde o risco de infeção nos idosos e trabalhadores sempre foi maior.Verifica-se um decréscimo das hospitalizações e da mortalidade em Portugal, um aumento da testagem e uma redução da positividade. Portugal está com nível de incidência muito inferior do que os restantes países da Europa.João Paulo Gomes, membro do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), diz que a variante genética do novo coronavírus, o XBB, provoca níveis baixos de hospitalizações. Esta nova variante resulta da mistura de fortes mutações. Paulo Gomes acrescenta que segunda dose de reforço deu uma proteção de 85%. O especialista do INSA revela que a variante ómicron é a variante dominante dos últimos meses, devido à elevada taxa de vacinação e imunidade.

Carlos Penha Gonçalves, que também esteve presente na reunião de peritos fez um balanço situação epidemiológica relativamente à covid-19, disse que a estrutura montada está com uma capacidade de 290 mil vacinas por semana e que o aumento desta capacidade pode ser feito sem alterar o dispositivo atual.

"Este aumento de 10% da capacidade vacinal pode ser feito sem alteração do dispositivo, permitindo vacinar as pessoas acima 50 anos antes do fim do ano", afirmou.