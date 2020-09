A diretora geral da saúde avisou esta quarta-feira que os estádios vão continuar sem público nos próximos tempos. Num dia em que Portugal registou 646 casos e três mortes por covid-19, Graça Freitas lembrou que com o regresso às aulas haverá uma grande mobilidade de pessoas no país e é preciso avaliar que impacto esse retorno dos estudantes, professores e pais à normalidade terá nos números."A mobilidade gera mais contactos e o aumento do número de casos, ainda mais quando na Europa se verifica um movimento no mesmo sentido. Por precaução o Governo ja tinha tomado a decisão de voltarmos à situação de contingência", começou por analisar Graça Freitas na conferência de imprensa desta tarde."O regresso às escolas vai mobilizar muita gente e manda a prudência que nestas alturas não ensaiemos outras medidas que possam levar a mais contactos. No que diz respeito a abertura das discotecas e a presença de público nos estádios, não será certamente nos próximos tempos. Temos de ver como vai ser o regresso às aulas e o impacto que terá nos números", explicou.