"Não tem fundamento científico": Governo da Madeira reage à saída da lista verde do Reino Unido

"Não tem fundamento científico. Apanhou toda a gente de surpresa". Foi desta forma queo Governo da Madeira reagiu aquando da notícia que a Madeira também tinha saído da lista verde do Reino Unido."A Madeira tem um registo completamente diferente do continente", continuou Eduardo Jesus, afirmando que este será um golpe duro para o setor do turismo e que a maior companhia que voa para o arquipélago irá atrasar a operação para o dia 1 de julho.Após Portugal Continental ter saído da lista verde daquele país, o governo regional já tinha revelado que esperava que o Reino Unido separasse a região do restante território nacional, mantendo-a na "lista verde" de viagens internacionais, embora o executivo britânico tenha anunciado que a medida se aplicava a todo o país.