"Não temos equipamentos para poder salvar", afirma Presidente da Liga dos Bombeiros sobre pandemia do coronavírus

"Não temos equipamentos para poder salvar", foi esta a afirmação que marcou esta sexta-feira as declarações do Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses sobre pandemia do coronavírus, Jaime Marta Soares, no Palácio de Belém.Jaime Marta Soares admitiu ainda dificuldades financeiras nos corpos de bombeiros e alertou para a chega da época de incêndios.Em atualização