"Não teve a adesão que gostaríamos": DGS justifica autoagendamento da vacina para jovens dos 12 aos 17 anos

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, falou esta quinta-feira sobre o autoagendamento da vacina contra a Covid-19 para jovens entre os 12 e 17 anos, que está a funcionar em exclusivo para esta faixa etária até sábado.



À RTP3, a responsável adiantou que uma das razões que levaram a esta decisão da DGS foi o período de férias: "O autoagendamento no período normal, porque estará muita gente de férias, não teve a adesão que gostaríamos. Há que adaptar as estratégias, temos mais de 160 mil inscritos, no total de 410 mil. Foi um autoagendamento bom, mas é preciso expandi-lo e depois haverá outras metodologias", adiantou a responsável.

"O motivo prender-se-á com o período de férias", disse sobre o porquê de o número de autoagendamento não ter correspondido às expetativas das autoridades de saúde.

Sobre efeitos e reações adversas à vacina, Graça Freitas recordou que a DGS estudou o risco e o benefício da inoculação nesta faixa etária. "Em todas as faixas etárias o que fazemos é avaliar o risco e o benefício da vacinação. Não há risco zero. À medida que descemos nas faixas etárias, sabemos que a doença se torna menos grave. Neste grupo dos 12 aos 15 sabemos que a maior parte destes adolescentes tem doença ligeira a moderada. O risco de terem efeito grave com a doença não era muito grande, e nos tínhamos que ter muito cuidado com o risco da vacinação", explicou.

"Uma vacina é submetida a um ensaio clínico e é lançada no mercado e, depois, o grande ensaio realiza-se na vida real, com milhares, milhões de pessoas a serem vacinadas. Foi a partir dessa vacinação de milhões de pessoas nas faixas etárias mais novas que se percebeu que havia um alerta de segurança de poderem aparecer miocardites e pericardites", exemplificou Graça Freitas, garantindo a segurança das vacinas nos jovens, perante os estudos analisados pela DGS.

A responsável afirma que foi por esse motivo que a DGS esperou para ter mais dados sobre a vacinação em jovens e sobre estes efeitos que, como se veio a confirmar, "são extremamente raros e que têm uma evolução benigna".