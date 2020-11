"Não vamos ter um Natal igual aos outros": Marta Temido alerta para a necessidade de contenção da pandemia

A ministra da saúde, Marta Temido, assumiu esta quarta-feira que "não vamos ter um Natal igual aos outros", durante a conferência de imprensa da DGS. Mesmo com as medidas de mitigação implementadas há quase duas semanas, o elevado número diário de casos de Covid-19 não permite este ano uma época de festas como em outros anos.Sobre as vacinas, Temido afirma que todos os produtores vão assegurar as entregas das vacinas a cada país e por isso o transporte não será um problema. Quanto a um plano de vacinação, a ministra explicou que os diversos fatores que são necessários de definir.Em atualização