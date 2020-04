“Nas crises o caráter revela-se”: Alemã ajuda idosos portugueses durante pandemia

Judith Gentner, cidadã alemã residente em Portugal desde a infância, já costumava dedicar-se a várias ações de voluntariado mas, em plena pandemia, não tem tido mãos no apoio a pessoas idosas e pertencentes a grupos de risco. Entre os que têm podido contar com Judith, encontram-se pessoas com mais de 80 anos, doentes oncológicos e também os seus animais. Uma delas chama-se Margarida, tem mais de 90 anos de idade e reside em Campo de Ourique."Sofre de doença respiratória e necessita fazer uso de uma bomba de oxigénio, e apresenta outras patologias características da idade", conta Judith. "Devido ao alto risco de contágio, disponibilizamo-nos nas mais diversas tarefas. Manicure, pedicure, limpeza - higienização do seu lar, deslocação à farmácia, bem como aconselhamento sobre os cuidados a ter". Quando lá estão, fazem-lhe também companhia."Conversamos um pouco, o que é importante para esta senhora, pois não possui TV. Ou melhor, tem daquelas antigas que necessitam de box TDT e, sem esta, não consegue receber os canais. Está o dia todo isolada, sem nenhuma distração", lamenta Judith. Para ela, continuar a ajudar neste período é imperativo: "Ajudar não é difícil, o que é difícil é fazer entender as pessoas que os mais vulneráveis precisam de auxilio, especialmente nesta conjuntura atual. Para tal, foi nos facultado material de proteção e também desinfetante e material de esterilização. Se não ajudarmos quem precisa, o que é que isso diz de nós? Dizem que é nos momentos de crise que o caráter se revela".