NASA escolhe Ilha da Madeira para imagem do dia

A NASA usou uma imagem da ilha da Madeira capturada pelo satélite 'Earth' como imagem do dia de quinta-feira. A imagem capturada no passado dia 16 mostra a ilha rodeada de nuvens brancas devido a um fenómeno designado "von Kármán vórtices".

A agência norte-americana caracteriza a ilha da Madeira como "a ilha da eterna primavera" pelo clima ameno que se faz sentir e acrescenta que se situa a 483 quilómetros de Marrocos.





localização da ilha não garante apenas um clima ameno como a Primavera, mas os ventos predominantes no Nordeste também garantem uma brisa quase constante e uma cobertura frequente de nuvens".

Na publicação pode ler-se que "os altos e baixos picos das montanhas da Madeira são na verdade a crista de um enorme vulcão submerso que se foi formando ao longo dos anos" e que "a

A NASA explica que o fenómeno "von Kármán vórtices", visto na imagem, "se forma em qualquer lugar em que o fluxo de fluido seja perturbado por um objeto sólido. Neste caso, os ventos ao soprar através do oceano são perturbados por uma pequena ilha" e "a massa de ar e as nuvens movem-se ao redor, em vez de sobre a ilha". O fenómeno "deixa um rasto de nuvem semelhante a uma cobra acima das águas azuis do Atlântico Norte".