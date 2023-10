Nasceram mais (poucos) bebés do que no ano passado

Nos primeiros oito meses deste ano houve mais nascimentos no País do que em igual período do ano passado.

De janeiro a agosto nasceram em Portugal mais 1 666 bebés do que em período homólogo. O aumento representa uma subida de 3,1%. Ao todo, nesses oito meses, nasceram no nosso País 55 969 bebés. Em agosto o número de nascimentos foi de 7 220.

Em setembro, houve 8 651 óbitos, sendo que 2,8% estão relacionados com a Covid-19. Já em agosto o número de mortes tinha sido superior (9 568). Houve, por isso, um saldo negativo nesse mês.