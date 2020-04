Nasceu mais um bebé de uma mãe infetada com coronavírus no hospital da Guarda. Mãe e bebé estão bem. A recém nascida, uma menina, testou negativo para a Covid-19.A mulher, que deu entrada na unidade de saúde este domingo à noite, realizou o teste e confirmou a infeção pela Covid-19.Mãe foi isolada e cesariana decorreu de forma normal. Tal como tem vindo a acontecer nestes casos, a criança foi separada da mãe após o parto para evitar o contacto com a progenitora infetada.