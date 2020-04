Nasceu o segundo bebé filho de mãe infetada com coronavírus no Alentejo

O segundo bebé do Alentejo cuja mãe está infetada com covid-19 nasceu na quarta-feira, no hospital de Évora, tal como tinha acontecido com o primeiro bebé, e o seu teste à doença deu negativo, revelou esta sexta-feira a unidade.

Esta segunda bebé "nasceu de parto normal" e tanto ela como a mãe "estão bem", tendo sido realizado à criança, na altura, o teste para detetar a doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), "cujo resultado foi negativo, indicou o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

O primeiro bebé do Alentejo filho de mãe infetada com covid-19 nasceu, na terça-feira à noite, no HESE, também com resultado negativo no teste à doença.