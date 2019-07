A terceira praia fluvial na albufeira do Alqueva abriu hoje no concelho de Portel, distrito de Évora, fruto de um investimento de meio milhão de euros, segundo o presidente do município."Espero que a praia venha a dignificar o Alqueva e o concelho de Portel e que seja um polo de atração para muitos visitantes ao nosso concelho e à região", afirmou à agência Lusa o presidente da câmara municipal, José Manuel Grilo.A nova praia fluvial, que se localiza perto da aldeia de Amieira, no concelho de Portel, é a terceira do Alqueva, depois da abertura de outras em Monsaraz, no concelho vizinho de Reguengos de Monsaraz, e em Mourão.A cerimónia de inauguração da nova zona balnear, que recebeu um apoio de 400 mil euros do Programa Valorizar, foi realizada hoje de manhã com a presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.O projeto envolveu um investimento global de 500 mil euros, financiados pelo Programa Valorizar, do Turismo de Portugal, e pelo município."É um espaço bastante agradável e que tem todas as condições", realçou o presidente do município, indicando que a praia tem um areal de cerca de 600 metros, dos quais 150 são vigiados, além de uma zona relvada.A praia possui instalações de apoio, bar e restaurante, balneários e instalações sanitárias e é "100 por cento acessível" a todos.José Manuel Grilo considerou que é "um investimento que vai ter um grande significado para o desenvolvimento turístico do concelho e, principalmente, do Alqueva".Naquele espaço, disse, já existia um ancoradouro e um parque de merendas, que se mantêm, sendo que já era anteriormente muito frequentado para passeios.O município planeia criar ainda uma outra praia fluvial junto à aldeia de Alqueva, que deu o nome à albufeira, adiantou José Manuel Grilo, indicando que já foram iniciados os estudos e que o projeto será concretizado no próximo ano.