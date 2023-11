O número de mortos em Portugal continua a superar muito o de nascimentos, mas este ano a diferença está a diminuir, revela o INE. Nos primeiros nove meses do ano, o saldo natural (diferença entre nascimentos e óbitos) foi de 23 933, numa redução de 21% face aos -30 536 registados no mesmo período de 2022.Este desagravamento explica-se com a redução do número de óbitos, que foram 97 034 nos primeiros dez meses de 2023 (menos 5324 do que em 2022) e com a subida dos nascimentos, que passaram de 62 090 nos primeiros nove meses de 2022 para 63 633 no mesmo período deste ano (+1543 nados-vivos, +2,5%).