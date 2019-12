Natal: celebrar o amor à mesa

Natal é reunir à mesa aqueles que mais amamos num espírito de união. Por isso, este ano, mais do que os presentes, dedique algum tempo em tornar o espaço da ceia o mais acolhedor possível. E neste caso, segundo a decoradora Maria Barros explica ao, pequenos detalhes podem fazer a diferença."Devemos variar de uns anos para os outros, sem que seja necessário comprar tudo de raiz: um novo arranjo de flores, com apontamentos de azevinho ou amarílis vermelhas, por exemplo, pode fazer a diferença", diz, acrescentando que este deve ser "baixo" para não criar um obstáculo entre os convidados.Velas acesas à mesa, mas sem cheiro, ajudam a tornar a noite mais mágica e pode também dar um toque especial ao assinalar de forma original o nome das pessoas que se vão sentar em cada lugar.Quanto às cores, tudo depende do gosto de cada um, mas apontamentos de vermelho e dourado ajudam a tornar o ambiente mais natalício. Ainda assim, lembre-se, sem exageros.Na mesa de Natal, todos os pormenores contam, até mesmo aqueles a que não damos tanta atenção, como os guardanapos. Aposte ou em modelos coloridos, ou em guardanapos de pano que, segundo Maria Barros, ajudam a tornar o ambiente "mais elegante e fazem a diferença". Outra dica para evitar que o charme inicial da mesa se perca num ápice e tudo acabe numa grande confusão é ter uma mesa de apoio, que pode funcionar como um buffet onde os familiares se podem servir.Para a mesa de Natal ficar mais harmoniosa pode também acrescentar uma decoração alusiva à época, que esteja há anos na família, para simbolizar a união, e apostar em pequenos detalhes, como talheres dourados, copos especiais, para a água e para o vinho, ou uma toalha de cor. O que importa é que tudo seja decorado com muito amor, para que todos sejam contagiados com esse espírito na noite do ano de família, por excelência, em que a harmonia é palavra de ordem.