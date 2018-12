Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Natal e Ano Novo sem comboios

Longo curso com menos 23 ligações da CP.

Por Edgar Nascimento | 09:29

A CP decidiu suprimir 23 comboios no período do Natal e do Ano Novo, nos serviços Alfa Pendular, Intercidades e Internacional.



As pessoas que precisem de viajar nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro ficam impossibilitadas de utilizar vários comboios de longo curso, tendo de optar pelo transporte rodoviário ou aéreo.



Nas vésperas de feriado (segunda-feira), são suprimidos 12 comboios: 5 na linha do Norte/Guimarães/Braga, dois na linha da Beira Alta e dois na Linha da Beira Baixa, a que se juntam três internacionais (que na prática são dois: o Lusitânia/Sud Expresso que sai de Lisboa às 21h25, e o Sud Expresso que sai de Irun às 18h35 e que ‘encontra’ o Lusitânia em Medina del Campo, que sai de Madrid às 21h45).



Já nos dias feriados (terça-feira), não se realizam 11 comboios, incluindo os Alfas entre as cidades do Porto e de Faro.



Para além destas supressões, mantém-se o corte na ligação na linha do Douro, entre Caíde e Marco de Canaveses, devido a obras.