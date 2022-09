Navegabilidade no rio Douro não é afetada pela redução dos caudais em Espanha

A redução das descargas de água de barragens espanholas da bacia do Douro não vai afetar a navegabilidade do rio em território nacional, disse esta quarta-feira o presidente do conselho de administração da APDL.

"Neste momento, não há nenhuma razão para preocupação para quem utiliza a navegabilidade no rio Douro e nós podemos garantir que as condições de segurança estão reunidas", afirmou à agência Lusa o presidente do conselho de administração da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), gestora da Via Navegável do Douro.

Nuno Araújo garantiu que a APDL faz uma permanente monitorização do rio Douro e frisou que, "neste momento, não há qualquer tipo de motivo para alarme".