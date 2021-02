Navegação no Douro vai continuar interdita devido aos elevados caudais

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) decidiu manter interdita a navegação em toda a extensão da via navegável do rio Douro "até garantir a segurança da navegabilidade no curso fluvial". Em causa estão "a instabilidade meteorológica e hidrológica, que potenciam variações de cotas, caudais e velocidades de correntes".

A APDL mantém o apelo para o reforço das amarrações das embarcações ou navios, bem como a guarda e vigilância das estruturas e equipamentos flutuantes licenciados e concessionados que se encontrem junto às margens. Uma equipa de trabalho acompanha em permanência as condições meteorológicas registadas em toda a extensão do Douro navegável.

A navegação no Douro foi interdita na quarta-feira, devido aos elevados caudais do rio e às condições meteorológicas adversas.