Navio belga vai dragar rio Sado já a partir de dezembro

O Governo garantiu esta quarta-feira aoque o projeto de dragagem do rio Sado para alargamento do porto de Setúbal avança em dezembro, apesar da forte contestação de que tem sido alvo.O projeto, tutelado no anterior governo pela ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, fica agora entregue ao Ministério das Infraestruturas e Habitação, liderado pelo ministro Pedro Nuno Santos.< br />