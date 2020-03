Navio de cruzeiro em Setúbal não tem turistas

O navio de cruzeiros que está fundeado desde quinta-feira de manhã no rio Sado, frente à cidade de Setúbal, está a gerar apreensão junto da população, que teme que a embarcação tenha turistas e que os mesmos desembarquem na cidade.Mas a Autoridade Marítima garante que o Hamburg, de bandeira das Bahamas, não tem passageiros e se encontra ali fundeado para atracar no estaleiro da Lisnave, onde será submetido a trabalhos.Fonte oficial da Autroridade Marítima refere que a entrada do navio em porto, proveniente de Tenerife (Canárias, Espanha, onde há mais de uma centena de casos de Covid-19), tem a devida autorização sanitária da Direção-Geral da Saúde.O Hamburg, de 144 metros, tem capacidade para 400 passageiros e 170 tripulantes.