Navio Galeão Amendoeira regressa às águas em Alcácer do Sal

Embarcação voltou a estar operacional antes da data prevista.

16:35

O Galeão Amendoeira, navio que se distingue pelo facto de possuir quatro mastros, regressou esta terça-feira a Alcácer do Sal e voltou às águas antes da data prevista.De acordo com um comunicado enviado às redações, o regresso do navio, que foi sujeito a uma intervenção de substituição e manutenção, para além de uma pintura geral, estava previsto para março.O orçamento para a ação de manutenção foi de 19.942 euros, valor que foi suportado pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal.

O Galeão Amendoeira é um dos últimos que fizeram o transporte do Sal, no Sado, desde Alcácer do Sal até Setúbal, sendo propriedade do município de Alcácer desde 1997. Esta embarcação tem já uma longa história neste rio, tendo sido construída em 1925.