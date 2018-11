Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Navios científicos sem tripulações

Tribunal de Contas recusou o visto a dois contratos.

Por Sónia Trigueirão | 09:11

O Tribunal de Contas (TdC) mantém a recusa de visto aos contratos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a contratação de tripulação marítima para os navios de investigação ‘Mar Portugal’, ‘Noruega’ e ‘Diplodus’. Em causa estão dois contratos de quase 200 mil euros.



De acordo com os acórdãos publicados pelo TdC, o visto a estes dois contratos foi recusado, no início do ano, porque os juízes consideraram que não há base legal para o IPMA ter adotado a modalidade de concurso público urgente e que houve também violação do regime legal de recrutamento de recursos humanos por entidades públicas.



O IPMA recorreu desta decisão e os juízes do TdC voltaram a recusar o visto aos contratos.



No recurso, o IPMA argumentou que se "confrontou com a necessidade de contratar com urgência os referidos serviços, na medida em que, por razões de financiamento, que lhe são absolutamente exógenas, não consegue antecipar temporalmente a contratação, de molde a poder lançar um procedimento por concurso público".



No mesmo documento lê-se que "se não tivessem sido lançados os procedimentos por concurso público urgente, os navios teriam ficado sem tripulação – ficando os mesmos, e o IPMA, em incumprimento das exigências regulamentares aplicáveis e ficando os navios em situação de falta de segurança e perigo iminente".



O IMPA referiu ainda que só tem seis trabalhadores marítimos no seu quadro de pessoal.