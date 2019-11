Negociações travam instrução no caso do surto de legionella até janeiro

Ajuíza do Tribunal de Loures, Ana Rita Loja, titular da instrução do processo-crime relativo ao surto de legionella em Vila Franca de Xira, em 2014, decidiu esta quarta-feira, na primeira sessão da fase processual, suspender, até janeiro, a audição de testemunhas.Em causa estão as negociações entre as duas empresas acusadas - Adubos de Portugal (ADP) e SUEZ II – e as 73 vítimas identificadas na acusação do Ministério Público para chegarem a acordo extrajudicial. A oferta em cima da mesa para as vítimas que desistam da queixa-crime é uma indemnização de 8050 euros.Segundo Pedro Duro, advogado da ADP, 36 das 73 vítimas contactadas já aceitaram o acordo e respetiva indemnização, mas o objetivo é chegar até todos e evitar o julgamento."Esses contactos continuam com as pessoas identificadas na acusação como vítimas", garantiu Pedro Duro. Já a Associação de Apoio às Vítimas de Legionella de Vila Franca de Xira tem esperança de que as restantes 37 vítimas não cedam e rejeitem o acordo.A primeira sessão da fase de instrução decorreu à porta fechada. Apenas os nove arguidos e respetivos advogados, assim como a única testemunha ouvida, António Barata Tavares, antigo delegado de Saúde da região, estiveram dentro da sala. O surto de legionella afetou 403 pessoas e matou 14.