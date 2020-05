Negócio dos casamentos perde 50 milhões num mês devido à pandemia

Em abril foram celebrados em Portugal 112 casamentos. Uma quebra de 94% face ao mesmo mês do ano passado, quando foram realizados 1943 matrimónios, de acordo com os dados do Ministério da Justiça. A redução aconteceu num mês marcado pela pandemia por Covid-19. Num contexto de festa estragada, a maior parte dos noivos optou por adiar o casamento.

O adiar da cerimónia representou uma perda de cerca de 50 milhões de euros para as ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento