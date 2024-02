Nem a chuva afastou os foliões

Foi um Carnaval abençoado, em vários pontos do País, com as cores a contrastaram com o nublado do céu. A chuva não deu tréguas, mas nada impediu os milhares de foliões de sair à rua para celebrar a data festiva nos vários desfiles de norte a sul do País. Esta terça-feira, centenas de foliões enfrentaram a chuva que nunca parou de cair ao longo de todo o desfile, na Figueira da Foz, para cumprir a tradição do habitual corso. Também em Torres Vedras, a chuva não afastou os milhares que acompanharam os carros alegóricos, cabeçudas e matrafonas. Cenário idêntico ocorreu em Sesimbra e na Mealhada, com um desfile ‘molhado’ das várias escolas de samba que espalharam alegria, cor e boa disposição com os ritmos brasileiros. Também em Cabanas de Viriato, Sines, Loulé e na Madeira se realizaram os habituais desfiles.