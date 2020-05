Nestlé Portugal mantém teletrabalho nos próximos meses devido ao coronavírus

A Nestlé Portugal decidiu manter em teletrabalho 1.400 dos seus trabalhadores, da sede e das áreas administrativas das duas fábricas, anunciou hoje a empresa.

Durante o estado de emergência, a Nestlé Portugal, que tem quase 2.300 trabalhadores, manteve a produção de alimentos e bebidas nas suas fábricas e colocou em teletrabalho os cerca de 1.400 trabalhadores da sede e das áreas administrativas.

De acordo com um comunicado da empresa, os 800 trabalhadores que asseguraram a laboração vão continuar, "com todas as medidas de segurança reforçadas pelas contingências da pandemia, a trabalhar na fábrica de cafés torrados do Porto, na fábrica multiprodutos e no principal centro de distribuição da Nestlé no país, ambos localizados em Avanca".

A estes juntam-se agora cerca de 100 trabalhadores da área de vendas, que estão a retomar o contacto com os clientes do retalho alimentar.

Apesar de a regra continuar a ser a de teletrabalho, uma opção que já estava disponível na empresa mesmo antes do surgimento da pandemia de covid-19, os funcionários que necessitarem de se deslocar ao seu local de trabalho, na sede ou noutra estrutura da empresa em Portugal, terão de observar regras muito específicas, definidas para acautelar a sua segurança e a dos seus colegas.

Durante o estado de emergência, a Nestlé adotou várias medidas de apoio financeiro aos seus trabalhadores e atribuiu um prémio extraordinário de 20% aos que se mantiveram em funções.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus

Siga ao minuto as últimas sobre a doença



Mapa da situação em Portugal e no Mundo: Veja a evolução da pandemia

Conselhos sobre o coronavírus no explicador

Conheça os mitos que deve ignorar sobre a doença



Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24