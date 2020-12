Neve, chuva e frio: depressão Dora fechou escolas e cortou estradas

A neve que esta sexta-feira caiu com intensidade no Norte e Centro do País deixou sem aulas milhares de alunos nos distritos de Viseu, Vila Real e Guarda. A tempestade ‘Dora’ trouxe muita neve, vento, chuva e frio. Em Trás-os-Montes os concelhos de Montalegre, Vila Real, Boticas e Vila Pouca de Aguiar ficaram pintados de branco. A Proteção Civil registou, até às 17h00, mais de duas centenas de ocorrências, a maioria relacionadas com a queda de árvores e a desobstrução de vias por causa da neve.





CM Hugo Silva, comandante Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar. Na serra da Estrela as estradas de acesso à Torre foram cortadas de madrugada.







“Rebocámos alguns veículos e também ajudámos na distribuição da alimentação à população”, disse aoHugo Silva, comandante Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar. Na serra da Estrela as estradas de acesso à Torre foram cortadas de madrugada.

Este sábado, ao final do dia, deverá haver um desagravamento do estado do tempo. No Litoral e interior Norte, chove no fim de semana. Para os distritos de Braga, Vila Real, Viana do Castelo, Porto, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco há previsão de queda de neve.



Árvore de 25 metros corta circulação na linha de Metro



Um eucalipto com cerca de 25 metros caiu sobre a linha do Metro do Porto, junto à estação de Rio Tinto, em Gondomar, esta sexta-feira de manhã, segundos antes de chegar uma composição com passageiros. “Foi um milagre”, disse Carlos Alberto Ferreira.