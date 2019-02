Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neve corta estradas da Serra da Estrela

Acessos ao maciço central estão encerrados devido ao mau tempo.

10:15

O acesso ao maciço central da Serra da Estrela está encerrado na manhã desta segunda-feira, devido à queda de neve e às condições meteorológicas adversas, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.



Segundo a mesma fonte, às 09h00, estavam encerrados os troços entre Piornos/Torre e Torre/Lagoa Comprida.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira "períodos de chuva ou aguaceiros, diminuindo de frequência no litoral Norte e Centro a partir do meio da manhã e queda de neve acima de 1.200/1.400 metros na região Norte, sendo acima de 1.600/1.800 metros na região Centro.