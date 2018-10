Neve e temperaturas negativas chegam à Serra da Estrela

Chapéu de chuva e casaco passam a ser duas peças indispensáveis para os próximos dias.

Por João Saramago | 09:47

Com o avançar da semana, as previsões meteorológicas indicam para um acentuado arrefecimento noturno.

Para sábado há mesmo a indicação de temperaturas negativas no Norte com a possibilidade de três graus abaixo de zero na Serra da Estrela.

Associada ao frio, no ponto mais alto de Portugal Continental pode mesmo haver a ocorrência de queda de neve no fim de semana. Temperaturas mais amenas são esperadas para o Litoral, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Em Lisboa as máximas irão descer até aos 15 graus no próximo domingo, dia em que a mínima será de 10 graus. Em Faro a indicação é de para o mesmo dia de máxima de 18 graus e mínima de 9.

O Algarve vai, contudo, contar com episódios de chuva em particular na sexta-feira. Também a norte há a possibilidade de chuva para o fim da semana, possivelmente com mais intensidade no Minho e em Trás os Montes.