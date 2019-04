Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neve encerra acessos à Torre na Serra da Estrela

Manto branco atingiu a maior dimensão já vista desde dezembro.

Por Alexandre Salgueiro | 01:30

Os acessos à Torre na serra da Estrela estão encerrados desde a noite de quinta-feira, devido à queda de neve, cuja intensidade se acentuou durante o dia deste sábado.



Ao fim de três dias, este nevão, fora de época, consolidou um manto branco que já atingiu uma dimensão maior do que alguma vez teve no último inverno. A previsão é que se torne ainda mais consistente, uma vez que as previsões apontam para queda de neve até, pelo menos, à próxima quinta-feira.



A neve tem feito as delícias das dezenas de visitantes que se vão concentrando entre a aldeia do Sabugueiro, no concelho de Seia, e as Penhas da Saúde, na Covilhã.



"Passámos o inverno na região e não conseguimos ver neve. Foi preciso esperar pela primavera para poder satisfazer este sonho", diz emocionado ao Correio da Manhã Valdinei Conceição, que se mudou com a família, em novembro, do Brasil para o Fundão.



Desde sexta-feira que os pedidos de reservas nos hotéis da região dispararam. A elevada procura por parte dos turistas deverá permitir que todas as unidades hoteleiras junto à serra da Estrela atinjam a lotação máxima durante a Páscoa.



270 ocorrências em menos de três dias

A Proteção Civil registou, entre as 14h00 de quinta-feira e as 16h00 deste sábado, 270 ocorrências relacionadas com o mau tempo em Portugal continental. Porto, Braga e Viseu foram os distritos mais afetados.



PORMENORES

Avisos mantêm-se

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém os avisos meteorológicos durante o dia deste domingo: laranja nas terras altas, devido à previsão de neve, e amarelo em toda a costa, devido à agitação marítima.



Chuva até quinta-feira

Segundo o IPMA, a previsão de aguaceiros em todo o País deverá manter-se pelo menos até quinta-feira.