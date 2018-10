Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neve faz disparar reservas em hotéis na serra da Estrela

Primeiro nevão atingiu os 20 centímetros nas zonas mais altas.

Por Alexandre Salgueiro | 08:48

A serra da Estrela deverá registar nos próximos dias a primeira grande enchente de turistas da temporada. O primeiro nevão da época deixou o Maciço Central com um manto branco que se estende do topo da montanha até aos 1500 metros de altitude.



Para os empresários e comerciantes da região, que esperam que as temperaturas negativas dos próximos dias ajudem a preservar a camada de neve, é um "Natal antecipado".



"Para quem vive do turismo esta neve é uma prenda que chega mais cedo. Os pedidos de reservas nos hotéis dispararam e este fim de semana são esperados milhares de turistas", diz João Lindeza, empresário das Penhas da Saúde, assegurando que "mesmo tendo sido surpreendidos pelo nevão precoce, os comerciantes estão preparados para receber todos os visitantes".



O nevão deixou atrás de si um manto branco que, nas zonas mais altas, ultrapassou os 20 centímetros. A intensidade da neve e do vento obrigou ao encerramento dos acessos à Torre a partir do Sabugueiro e dos Piornos.



Deverão ser reabertos esta quarta-feira.