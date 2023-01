A neve, o vento e a agitação marítima previstos para os próximos dias colocam em alerta distritos do Norte e Centro do País. Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar em alerta vermelho devido à agitação marítima, com a previsão de ondas até aos 14 metros. Guarda e Castelo Branco estão sob aviso laranja devido à neve e vento forte.









