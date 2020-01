Nevoeiro pára barcos no Seixal

Uma manhã de denso nevoeiro associado à baixa-mar no Estuário do Tejo transformou-se numa verdadeira dor de cabeça para as centenas de utentes da ligação fluvial entre o Seixal e o Cais do Sodré, em Lisboa.

Entre as 7h00 e as 9h20 desta segunda-feira as ligações foram suspensas perante os mestres das embarcações terem uma capacidade de manobra bastante reduzida.

O canal navegável oferece sérias limitações devido a ter uma distância de cerca de 50 metros entre o cais e o banco de areia.

A falta de um sistema de balizagem no referido banco de areia impede o serviço de transporte perante nevoeiro cerrado, segundo apurou o correio da manhã.

A colocação das bóias de sinalização está programada, contudo não há ainda uma data conhecida para a concretização da medida.

A falta de visibilidade levou os mestres dos catamarãs a optarem pela não realização da ligação fluvial.

A suspensão temporária do serviço de transporte devido ao nevoeiro foi confirmada pela administração da Transtejo aos utentes num aviso.

Recorde-se que a 25 de janeiro de 2017 em resultado do nevoeiro cerrado um catamarã proveniente do Barreiro embateu violentamente contra o cais do Terreiro do Paço, em Lisboa.

No acidente de há dois anos ficaram feridas 34 pessoas, sendo que 23 foram hospitalizadas.