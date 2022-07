O nevoeiro que se faz sentir esta terça-feira de manhã já provocou o adiamento de seis voos com diferentes destinos, a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.Dois aviões que pretendiam aterrar neste aeroporto, provenientes de Madrid e do Luxemburgo,foram obrigados a mudar a rota e aterrar no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por não se reunirem as devidas condições para realizar a aterragem.Estima-se que a situação melhore assim que o nevoeiro levantar.