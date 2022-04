"Ninguém está longe da guerra": Presidente da República discursa em cerimónia militar

Marcelo Rebelo de Sousa discursou este sábado numa cerimónia militar que assinala o Dia do Combatente e afirmou que a nossa sociedade se habituou "à ideia de que não haveriam mais guerras", mas que "ninguém está longe da guerra".O presidente da República lembrou os antigos combatentes portugueses e referiu todos aqueles que continuam a combater por Portugal, nomeadamente "aqueles que vão partir para a Roménia no cumprimento de uma missão de paz".Marcelo afirmou ainda que as fronteiras portuguesas passam por África, pelos vários países da União Europeia e da NATO. Passam também "pelo povo martirizado pela guerra".