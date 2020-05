“Ninguém regressou doente”: militares portugueses estiveram em Wuhan em outubro

Uma comitiva de 10 elementos das Forças Armadas, GNR e PSP representou Portugal na 7ª edição dos Jogos Mundiais Militares, que decorreram entre 18 e 27 de outubro do ano passado em Wuhan, a cidade chinesa onde, acreditam os especialistas, terá começado em dezembro a pandemia de Covid-19. "Nenhum de nós regressou doente", assegura aoo primeiro-marinheiro Marco Miguel, que participou nos 10 mil metros.Em França e nos Estados Unidos, há militares que dizem terem voltado doentes, de um mal não identificado , o que leva alguns cientistas a especular se não terão regressado aos seus países, em outubro, já infetados. O primeiro caso oficial de Covid-19 é reportado à data de 1 de dezembro, em Wuhan."Estivemos lá até ao final e posso dizer que entre lá chegar e o aterrar em Lisboa [29 outubro] não tive qualquer sintoma de doença. Nem mesmo depois, já em Portugal, quando regressei ao serviço", afirma o fuzileiro Alexandre Coutinho. A comitiva portuguesa, que era composta por três militares do Exército, dois da Marinha, uma da Força Aérea, dois da GNR e uma profissional da PSP, bem como um elemento de apoio, ficou até "muito bem surpreendida com as condições" que foram dadas aos atletas."Estávamos alojados numa aldeia olímpica a estrear, construída de propósito para os participantes", diz Miguel. "Estávamos isolados. Ali só entravam os membros das comitivas e os voluntários, da limpeza, por exemplo", recorda Coutinho. A segurança estendia-se à alimentação. "Havia diferentes cozinhas, incluindo uma mais apropriada a nós, europeus do Sul", conta Miguel. Coutinho, nadador, destaca a "experiência fantástica e segura".Marco Miguel conta que deram "um passeio" e estranharam ver pouca gente numa cidade de 10 milhões. "Eles são muito recatados. Mas contaram-nos, não sei a veracidade, que o governo local pagou a moradores para saírem da cidade" durante os jogos.Um tenente do Exército esteve doente nos primeiros dias na China. No entanto, os sintomas apareceram ainda antes de lá chegar e quando regressou já estava recuperado.A competição desportiva juntou quase 10 mil atletas, de mais de 100 países. Entre eles estavam quatro centenas de franceses e alguns alegam ter regressado ao seu país infetados.O jornal francês ‘Le Parisien’ adianta que vários membros da equipa sueca apresentaram febres altas quando regressaram de Wuhan.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24