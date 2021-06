"Ninguém sabe o que deixa este vírus": António Costa relembra que sequelas da Covid-19 a longo prazo são desconhecidas

O primeiro-ministro, António Costa, chegou esta quarta-feira à Madeira e falou aos jornalistas sobre a evolução da pandemia da Covid-19 em Portugal."Ninguém sabe o que deixa este vírus", disse António Costa sobre as sequelas da doença a longo prazo ainda serem desconhecidas e, também por isso, ser fundamental cumprir todas as medidas impostas.O primeiro-ministro lembrou ainda que é normal a população estar mais relaxada. "Sentimo-nos mais confortáveis pela taxa de mortalidade baixa e por já não haver aquela pressão sobre o SNS", avançou.Apesar disso, o primeiro-ministro garantiu que "não vale a pena desvalorizar as medidas".