O primeiro-ministro, António Costa, reforçou esta quarta-feira a importância da realização de autotestes à Covid-19, antecedendo as reuniões familiares do Natal."Ninguém vai estar no Natal de máscara na mesa da consoada", admitiu Costa à SIC, falando numa época que requer "cuidados especiais" devido ao aumento de casos da Covid-19 e à nova variante Ómicron.O primeiro-ministro aconselhou ainda a grupos mais pequenos para as festividades, assim como à vacinação com a terceira dose dos mais idosos.