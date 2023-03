Um grupo de amigos do padre Vítor Feytor Pinto, falecido em 2021, está indignado com o estado em que se encontra a sua sepultura no cemitério do Alto de São João, em Lisboa. "Quem lá chega só vê uma placa com um número. Já se passou um ano e meio desde que morreu e nada foi feito. O padre Feytor Pinto esteve à frente da igreja do Campo Grande, merecia uma homenagem por tudo o que foi e fez em vida", afirma uma amiga.









