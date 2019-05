Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nissan recolhe veículos em Portugal produzidos entre junho e outubro de 2017

Razão da recolha dos carros é a substituição de uma etiqueta que contém informações incorretas.

O representante da marca Nissan em Portugal lançou uma campanha de recolha de mais de uma centena de veículos de passageiros do modelo Qashqai, produzidos entre junho e outubro de 2017, revela um alerta da Direção-Geral de Consumidor (DGC).



A razão da recolha dos veículos é a substituição de uma etiqueta que contém informações incorretas do peso máximo combinado (GCW) para veículos com transmissão manual e CVT, dado que, "nesta condição, o veículo pode registar uma perda de capacidade do reboque (veículos com transmissão manual) ou exceder a capacidade do reboque (veículos com transmissão CVT)".



"Os proprietários dos cerca de 115 veículos existentes no mercado nacional são contactados através de carta, registada com aviso de receção", lê-se no aviso publicado na sexta-feira na página de internet daquela direção-geral.



A DGC no desempenho das suas funções, enquanto Ponto de Contacto nacional do Sistema RAPEX (Sistema Europeu de Alerta Rápido para produtos perigosos, não alimentares), transmitiu estas informações às autoridades nacionais de fiscalização do mercado e à Comissão Europeia.