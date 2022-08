A barragem de Ranhados, no distrito da Guarda, é o único ponto de abastecimento de água potável a mais de 20 mil residentes - o número duplica no verão - do concelho de Meda, onde está localizada, e dos municípios de Foz Coa, S. João da Pesqueira e Tabuaço, mas as suas reservas já só dão para dois meses.









