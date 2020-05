Nível de Infeção por coronavírus nos lares considerado estável

O secretário de Estado da Saúde disse esta segunda-feira que a situação de infeção pelo novo coronavírus nos lares de idosos está estável, havendo 315 casos positivos nas cerca de 2.500 instalações.

"Mantém-se estável a situação de infeção pelo novo coronavírus nos lares de idosos. Das 2.536 ERPI [Estruturas Residenciais para Idosos] existentes em Portugal continental, 12% têm casos de covid-19, ou seja 315 casos", revelou António Lacerda Sales na conferência de imprensa relativa ao ponto da situação da covid-19 em Portugal, realizada em Lisboa.

Segundo dados avançados pelo secretário de Estado da Saúde, nessas estruturas existem "cerca de dois mil utentes positivos, 10% dos quais em internamento".

Dos cerca de 14 mil funcionários dos lares de idosos, 998 aguardam o resultado dos testes de despistagem e 720 estão a cumprir isolamento profilático.

Segundo o governante, a taxa de mortalidade global pela covid-19 é de 4,2% e em pessoas acima dos 70 anos é de 15,7%.

Outro dos temas abordados por Lacerda Sales na conferência de imprensa prendeu-se com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados no combate à covid-19, ressalvado que "a proteção dos profissionais de saúde e de todos os que prestam cuidados serão uma preocupação".

"Há neste momento seis entidades acreditadas para proceder à certificação das empresas que pretendam fabricar máscaras cirúrgicas, sociais ou outros dispositivos de proteção", afirmou o governante.

"O Instituto Português de Qualidade e o Instituto Português de Acreditação estão a trabalhar para que sejam estabelecidos critérios para outorgar competência acreditadora pelo que em breve deverá haver mais entidades com esta capacidade", sublinhou.

Portugal regista 1.231 mortes relacionadas com a covid-19, mais 13 do que no domingo, e 29.209 infetados, mais 173, segundo o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção Geral da Saúde.