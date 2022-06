No dia Mundial dos Refugiados, Marcelo apela a que todos pensem nas crianças e no seu futuro

No dia Mundial dos Refugiados, que se celebra esta segunda-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez um apelo à população portuguesa para que atente nas crianças, que são as "portadoras de futuro".Marcelo realçou que as camadas jovens da sociedade têm mais esperança que as mais velhas, já que os adultos estão "marcados pela sua biografia".O Presidente pediu ainda que não se deixassem de preocupar com os mais velhos mas que cuidassem com especial atenção daqueles que ainda têm uma vida pela frente e que merecem um mundo melhor.No final do discurso, Marcelo Rebelo de Sousa deixou um agradecimento a todos os que, através de pequenas ações, agem a pensar nos que não têm uma vida tão afortunada.