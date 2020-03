O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou durante a tarde desta terça-feira ao País, após reunião com especialistas sobre o coronavírus. "No futuro imediato impõe-se manter as medidas de contenção", afirmou, mostrando-se otimista com a evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal."Olhando para a evolução da curva dos casos positivos dos portugueses detetados como infetados, há uma diferença apreciável entre a primeira fase da evolução e a fase mais recente. Mais do que isso, a continuar o que parece ser uma tendência, temos uma fixação em valores que podem vir a ser menos de metade, claramente menos de metade, daqueles que se verificaram na primeira fase. Podem significar uma relação com as medidas de contenção já tomadas, se for isso assim, essa é uma boa notícia a premiar o esforço dos portugueses", continuou o Presidente.Em atualização