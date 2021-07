“No mês de agosto poderemos começar a pensar em deixar de usar máscara”, diz ex-bastonário da Ordem dos Médicos

O ex-bastonário da Ordem dos médicos, José Manuel Silva, revelou que o confinamento deverá ser revisto, uma vez que o mesmo já não tem eficácia, admitindo que a população portuguesa poderá mesmo dispensar as máscaras a partir de agosto.José Manuel Silva afirmou àque os indicadores de mortalidade no País já não justificam as medidas de carácter contraditório."No mês de agosto, se continuar a progredir a vacinação a este ritmo, poderemos começar a pensar em deixar de usar máscara, dependerá da avaliação da situação na altura", sublinhou, acrescentando "atingida a imunidade de grupo, a máscara deixará de ser menos necessária".