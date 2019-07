Noa tem dez meses e precisa do mesmo medicamento que Matilde

Há um novo apelo nas redes sociais dos pais de uma bebé com dez meses de idade e que sofre de Atrofia Muscular Espinhal na sua forma mais grave. Pedem apoio financeiro para a compra de um medicamento que custa cerca de dois milhões de euros.Noa Feteira tem dez meses de idade e está internada há seis meses nos Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.Sofre de Atrofia Muscular Espinhal de tipo 1. A forma mais grave de uma doença degenerativa que se não for tratada pode levar à morte antes dos dois anos.O tratamento ainda não autorizado na União Europeia com o medicamento Zolgensma tem um custo de dois milhões de euros. Para conseguirem a verba necessária para a aquisição do medicamento mais caro no mundo lançaram um apelo nas redes sociais.No espaço de três dias somaram um pouco mais de mil euros.Noa é o segundo caso tornado público em que a família recorre às redes sociais para a compra do Zolgensma. Os pais de Matilde, de dois meses, fizeram o mesmo e juntaram mais de dois milhões e quinhentos mil euros.Aguardam agora a recuperação da bebé com recurso a um outro medicamento, o Espiranza, para mais tarde ser submetida ao tratamento com o Zolgensma que é administrado numa única dose.Dados da autoridade do medicamento Infarmed indicam que há neste momento 14 doentes com Atrofia de tipo 1 a serem tratados com o Espiranza. O medicamento é comparticipado a 100% e embora todos os potenciais utilizadores estejam calendarizados para a sua toma, a espera pode resultar em vários meses.