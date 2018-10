Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nobel da Física distingue investigações sobre o uso do laser

Pinças óticas e laser que permite corrigir a miopia foram possíveis graças aos trabalhos de três investigadores, incluindo uma mulher.

10:55

O Pérmio Nobel da Física de 2018 foi entregue na manhã desta terça feira ao americano Arthur Ashkin e, também à dupla Gérard Mouroud (França) e Donna Strickland (Canadá) pelas investigações na área da ótica, e o uso de raios laser.



Olga Botner, do Comité Nobel, sublinhou os contributos das investigações dos três cientistas para o avanço de ferramentas baseadas na tecnologia laser.



O desenvolvimento de pinças óticas, que permitem manipular objetos extremamente reduzidos, permitiu grandes avanços no campo da biologia molecular. Arthur Ashkin conduziu a investigação que permitiu a invenção destas pinças, nos anos 1980.



A dupla Gérard Mouroud e Donna Strickland foi distinguida pela investigação no campo dos impulsos de luz de alta intensidade, que permitiu invenções como, por exemplo, o laser que corrige a miopia e outras doenças nos olhos.



Ao telefone, a canadiana Donna Strickland agradeceu o prémio e celebrou o facto de ser apenas a terceira mulher a ser galardoada nesta categoria. Descreveu a investigação que lhe valeu o galardão como "uma forma de pensar fora da caixa".



O Prémio Nobel da Física foi anunciado numa cerimónia que decorreu na Real Academia de Ciências da Suécia.