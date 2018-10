Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nobel premeia descobertas sobre como pôr o sistema imunitário a atacar tumores

Travão desbloqueado leva células a atacar cancro. Estimativas apontam para que 29 mil pessoas morram com a doença este ano.

Por Cláudia Machado | 09:26

A palavra cancro atormenta milhões de famílias em todo o Mundo e Portugal conhece bem o seu impacto: são esperadas mais de 29 mil mortes no País só este ano, estima a Agência Internacional para a Investigação do Cancro. Os tratamentos dolorosos, a perda de qualidade de vida e o ‘fantasma’ de uma recidiva perdem peso sempre que a ciência dá mais um passo. Passo que, este ano, é reconhecido com o Nobel da Medicina.



Os investigadores James P. Allison, dos Estados Unidos, e Tasuku Honjo, do Japão, foram distinguidos pelas descobertas que fizeram, em trabalhos separados, mas que juntas "constituem um marco na luta contra o cancro", destaca a Academia Sueca, responsável pela atribuição do Nobel.



Na teoria, este avanço explica-se com recurso a um exemplo simples: os dois cientistas descobriram como ‘destravar’ o sistema imunitário, de forma a que este ataque o tumor.



O trabalho de Tasuku Honjo começou em 1992. O investigador japonês, da Universidade de Kyoto, descobriu uma proteína no sistema imunitário que funciona como um travão. A mesma descoberta, mas com outra proteína, foi feita por James P. Allison, dois anos depois, no seu laboratório na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Os mecanismos para desbloquear estes travões permitem que as células "ataquem os tumores". Assim, "as terapias baseadas nestas descobertas provaram ser incontestavelmente eficazes na luta contra o cancro", destacou a Academia Sueca.



Em Portugal, já há medicamentos que tentam reproduzir os efeitos deste mecanismo, de forma a tornar o sistema imunitário do doente mais forte contra as células cancerígenas.



Mais de 58 mil novos casos em Portugal

Só este ano, mais de 58 mil portugueses devem ser diagnosticados com cancro, revela um estudo da Agência Internacional para a Investigação do Cancro, uma agência da Organização Mundial de Saúde.



Segundo as estimativas, divulgadas no mês passado, 10% da população em Portugal corre o risco de vir a morrer de cancro. No que diz respeito aos tipos de tumores, o cancro colorrectal será o responsável por mais novos casos no País este ano: mais de 10 mil pessoas devem ser diagnosticadas. Segue-se o cancro da mama, com cerca de sete mil diagnósticos previstos, e o da próstata, com mais de 6600 casos. O tumor do pulmão deve afetar 5200 pessoas.