Por um voto (sete contra seis) os juízes-conselheiros do Palácio Ratton declararam a inconstitucionalidade do último diploma que descriminaliza a morte medicamente assistida (eutanásia). O argumento fundamental foi a “intolerável indefinição” em redor do conceito de “sofrimento”, como explicou o presidente do Constitucional, Pedro Caupers (que votou a favor).









