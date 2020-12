Noites da véspera e do dia de Natal sem recolha de lixo em Lisboa

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou hoje que não haverá recolha de lixo na cidade nas noites da véspera e do dia de Natal, adiantando que a remoção será apenas retomada na sexta-feira.

Numa nota, a Câmara Municipal de Lisboa justificou a decisão com a celebração do Natal dos trabalhadores da Higiene Urbana com a família.

"No dia 26 [de dezembro], a remoção será retomada com reforço das equipas para repor a normalidade da limpeza na cidade", ressalvou o município, solicitando à população para depositar o lixo apenas nesse dia.

A autarquia recordou ainda que será feita uma recolha extraordinária no domingo, nas zonas dos circuitos porta-a-porta com recolha de papel e cartão, que se costumam realizar às quintas-feiras.